Die Eishockey WM 2025 steht an. Werden die Spiele von Deutschland kostenlos im Free-TV übertragen? Die Antwort gibt es hier bei SPOX.

In den kommenden Wochen wird die 88. Weltmeisterschaft in der Geschichte des Eishockeys ausgetragen. Die WM findet vom 9. bis 25. Mai 2025 in Schweden und Dänemark statt. Die Austragungsorte sind die Avicii Arena in Stockholm (Schweden) und die Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark). Alle wichtigen Infos gibt es außerdem hier.

SPOX verrät, ob die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft kostenlos zu sehen sind.