Eisbären Berlin vs. Kölner Haie, Eishockey heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Spiel 3 vom DEL Finale im TV und Livestream?

Spiel Nummer 3 zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien steht heute auf dem Programm. SPOX hat alle Infos zur Übertragung für Euch.

Am heutigen Montag, 21. April, findet in Berlin das dritte Spiel der Finalserie in der DEL statt. Die Kölner konnten sich am Samstag für das 1:5-Debakel in Spiel 1 revanchieren, zu Hause bezwang man die Eisbären mit 2:1 nach Verlängerung. In der Uber Arena in Berlin findet nun um 16.30 Uhr das nächste Duell statt.

Wer das Spiel im TV und Livestream zeigt, lest Ihr hier.