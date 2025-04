Eisbären Berlin vs. Kölner Haie, Eishockey heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Spiel 1 vom DEL Finale im TV und Livestream?

Heute beginnt das DEL-Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. SPOX verrät, wer Spiel 1 der Finalserie live überträgt.

Am Donnerstag, den 17. April, findet Spiel 1 der DEL-Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien statt. Die erste Partie der Best-of-Seven-Serie beginnt um 19.30 Uhr in der Uber Arena in Berlin.

Nach Playoff-Erfolgen über die Straubing Tigers (4:1) und die Adler Mannheim steht Titelverteidiger Berlin erneut im Finale der DEL. Die Kölner Haie greifen nach Siegen gegen die Pinguins Bremerhaven (4:2) und den ERC Ingolstadt (4:2) zum ersten Mal seit 23 Jahren nach dem DEL-Titel.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer Spiel 1 der Finalserie live im TV und Livestream zeigt.