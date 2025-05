Deutschland vs. USA, Eishockey WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt DEB-Team bei der Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Deutschland trifft heute bei der Eishockey-WM auf die USA. SPOX verrät, wer das Gruppenspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 17. Mai, treffen bei der Eishockey-WM Deutschland und die USA aufeinander. Das Vorrundenduell in der Gruppe B beginnt um 12.20 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das WM-Spiel live zeigt.