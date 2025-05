Deutschland vs. Schweiz, Eishockey WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt DEB-Team bei der Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Das DEB-Team muss bei der Eishockey-WM gegen die Schweiz ran. Wie Ihr das Spiel live sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft am heutigen Donnerstag (15. Mai) im vierten Spiel der Vorrunde bei der WM auf die Schweiz. Um 16.20 Uhr geht es los, gespielt wird in der Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark).