Deutschland vs. Schweden, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die WM-Gruppenphase geht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute mit einem Duell gegen Schweden weiter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das DEB-Team ist mit einem Sieg gegen die Slowakei und einer Niederlage gegen die USA in die 87. Weltmeisterschaft in Tschechien gestartet. Am heutigen Montag, den 13. Mai, wird die Gruppenphase fortgesetzt. Gegner ist Top-Nation Schweden.

Wie alle Spiele der Gruppe B findet auch das zwischen Deutschland und Schweden in der Ostravar Arena in Ostrava, Tschechien, statt. Um 20.20 Uhr geht es los.