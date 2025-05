Bei der Eishockey-WM kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und Dänemark. SPOX verrät, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream sehen könnt.

In der Vorrunde der Eishockey-WM 2025 kommt es für die deutsche Nationalmannschaft zum Duell mit Gastgeber Dänemark. Die Partie steigt am heutigen Dienstag, 20. Mai 2025, um 20.20 Uhr in der Jyske Bank Boxen in Herning – und markiert zugleich das letzte Gruppenspiel für das DEB-Team.

Hier beierfahrt Ihr, wer das WM-Spiel live zeigt.