"Deutsche Todeslager": Eisbären Berlin werden in Eishockey Champions League mit Auschwitz-Plakat empfangen

Die Eisbären Berlin wurden bei ihrem Gastspiel in der Champions Hockey League (CHL) von den Fans des polnischen Meisters Unia Oswiecim mit einem Banner begrüßt, der an die deutschen Verbrechen aus dem zweiten Weltkrieg in Auschwitz erinnerte.

Darauf zu lesen: "Deutsche Todeslager: Willkommen in der Stadt eures größten Verbrechens."

Das Plakat wurde noch vor dem ersten Bully über den kompletten Fanblock von Oswiecim (polnisch für Auschwitz; Anm d. Red.) ausgerollt. Die Arena liegt lediglich sechs Kilometer von der Gedenkstätte entfernt.

In dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war bis 1945 das größte Vernichtungslager der Deutschen verortet. Während des Nationalsozialismus wurden aktuellen Angaben zufolge rund 1,3 Millionen Menschen ermordet, circa eine Million davon waren jüdischen Ursprungs.

"Noch während des Spiels haben sich Offizielle des Klubs bei uns entschuldigt. Auch auf dem Eis erfolgte eine Entschuldigung durch einen Spieler des polnischen Teams", erklärte Geschäftsführer Thomas Bothstede.