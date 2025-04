Das DEL-Finale 2025 bestreiten die Eisbären Berlin und die Kölner Haie. SPOX liefert Euch alle Infos zur Serie und verrät, wer die Spiele live zeigt.

Am heutigen Donnerstag, den 17. April, beginnt die DEL-Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. Titelverteidiger Berlin könnte in diesem Jahr seinen insgesamt elften DEL-Titel gewinnen. Die Haie hingegen stehen erstmals seit elf Jahren wieder in einer Finalserie um die deutsche Meisterschaft und kämpfen um den ersten Titel seit 2002.

Alle Informationen zum DEL-Finale erhaltet Ihr hier bei SPOX.