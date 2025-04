DEL Eishockey Finale, Spiel 4: Wo läuft Kölner Haie vs. Eisbären Berlin heute live im TV und Livestream?

Heute steigt Spiel 4 in der DEL-Finalserie zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin. Wo die Partie zu sehen ist, verrät Euch SPOX.

Das vierte Duell zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin im DEL-Finale steigt am heutigen Mittwoch, den 23. April, um 19.30 Uhr in der Lanxess Arena in Köln. Nach drei Spielen führt Berlin die Serie mit 2:1 an. Wer setzt sich in Spiel 4 durch – und wo ist die Partie live zu sehen?

Die Antwort gibt es hier bei SPOX.