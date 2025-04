DEL Eishockey Finale, Spiel 3: Wo läuft Eisbären Berlin vs. Kölner Haie heute live im TV und Livestream?

Heute steigt Spiel 3 in der DEL-Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Kölner Haien. Aber wo läuft die Begegnung im TV und Livestream?

Das dritte Duell zwischen Berlin und Köln im DEL-Finale findet heute, Montag (21. April), um 16.30 Uhr in der Uber Arena in Berlin statt. Durch den Heimsieg der Haie in Spiel 2 ist die Serie wieder ausgeglichen, die heutige Begegnung verspricht also einiges an Spannung. Aber wo läuft Spiel 3 eigentlich?

Die Antwort gibt es hier bei SPOX.