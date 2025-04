Im DEL-Finale treffen heute in der Lanxess Arena die Kölner Haie auf die Eisbären Berlin. SPOX verrät, wo Ihr Spiel 2 live sehen könnt.

Nach dem klaren 5:1-Erfolg der Eisbären Berlin in Spiel 1 der DEL-Finalserie stehen die Kölner Haie am heutigen Samstag, den 19. April, bereits gehörig unter Druck. Soll der erste Meistertitel seit 23 Jahren zurück an den Rhein geholt werden, ist in Spiel 2 eine deutliche Leistungssteigerung gefragt. Das zweite Finalduell steigt in der Kölner Lanxess Arena, Eröffnungsbully ist um 19:00 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Spiel 2 der Finalserie live im TV und Livestream läuft.