"Das ist ein extremer Antrieb": Kölns Moritz Müller will seine persönliche DEL-Premiere

Die Haie-Legende startet erneut einen Anlauf, sich endlich den ersten Titel holen. Der Gegner aber hat es in sich.

Titelverteidiger Berlin startet am Donnerstag (ab 19 Uhr live bei MagentaSport, alle Final-Spiele live) gegen Köln in die „Best of 7“-Serie. Die Eisbären haben in ihrer Klubgeschichte nur drei Finals verloren – zehn Titel sprechen eine klare Sprache. Für den Ex-Berliner Constantin Braun ist klar: "Im Hinterkopf existiert dieser Gedanke nicht, zu verlieren."

Ganz anders die Lage in Köln: Sechs von neun Finals gingen verloren – und Kapitän Moritz Müller jagt mit 38 Jahren und nach 1126 DEL-Spielen weiter seiner ersten Meisterschaft hinterher. "Dieser Dorn sitzt so tief – und er will endlich über diesen Berg kommen", glaubt Braun. "Das ist ein extremer Antrieb – für ihn und die ganze Mannschaft." Der 37jährige Braun, mit den Eisbären von 2008 bis 2013 fünfmal in Serie unter Don Jackson Meister geworden, hat es mit Nürnberg bis ins Viertelfinale geschafft, schied dann gegen Ingolstadt aus. Aktuell wirkt er auch immer mal wieder als Experte im MagentaSport-Team mit. Die Berliner Zeit hat "Tine" Braun geprägt, das wird schnell klar im Interview.