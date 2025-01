"Das grenzt fast an Betrug": Sportdirektor Stefan Ustorf attackiert Schiedsrichter nach Heimpleite der Nürnberg Ice Tigers

Das dürfte ein Nachspiel haben: Eishockeylegende Ustorf geht die Unparteiischen nach der Pleite seiner Ice Tigers vehement an.

Nach der bitteren Heimniederlage der Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Adler Mannheim hat Sportdirektor Stefan Ustorf die Schiedsrichter harsch kritisiert. "Das ist das Schlechteste, was ich in 30 Jahren Profi-Eishockey gesehen habe", sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän bei MagentaSport, "das ist eine indiskutable Schiedsrichterleistung."