WWE Bad Blood heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Wrestling im TV und Livestream?

Die Stars der Wrestling-Szene geben sich die Ehre. In der Nacht vom Samstag (5. Oktober) auf Sonntag (6. Oktober) deutscher Zeit steigt das Main-Event WWE Bad Blood in der State Farm Arena in Atlanta (USA).

Unter anderem kämpfen die ehemaligen Rivalen Cody Rhodes und Roman Reigns Seite an Seite in einem Tag Team Match gegen "The Bloodline" um Solo Sikoa und Jacob Fatu.