"Der Deutsche will nicht für dumm verkauft werden": WWE-Star Ludwig Kaiser erklärt die Hürden von Wrestling in Deutschland

WWE-Star Ludwig Kaiser: "Das würde ich schlecht verkraften"

Glauben Sie, dass die Stimmung in Berlin auch mit der EM mithalten und Wrestling in Deutschland auf Dauer sogar zur zweitgrößten Sportart hinter dem Fußball heranwachsen kann?

Ludwig Kaiser: Die Deutschen haben sich Wrestling schon immer gerne angeschaut. Aber wenn man sie danach gefragt hat, haben sie sich beschwert, dass der Ausgang schon vorher klar ist. Der Deutsche will nicht für dumm verkauft werden. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum in Deutschland die Kartenzahlung noch nicht so groß ist wie in jedem anderen Land. Der Deutsche schaut sich lieber alles nochmal genauer an. Das ist ja auch voll in Ordnung, ich bin selbst auch so. Es dauert einfach alles ein bisschen länger. Wir bekommen auch immer noch dieselben Fragen wie vor 20 Jahren gestellt. Die Leute verstehen es erst, wenn sie sich richtig damit auseinandersetzen. Wenn wir jetzt Leute nehmen, die keinen Bock darauf haben und in die Arena bei "Bash in Berlin" packen, garantiere ich, dass sie beim Rausgehen von der besten Show reden, die sie je gesehen haben. Weil keiner kann es so präsentieren wie die WWE. Da wurde im letzten Jahr auch nochmal ein ganz großer Schritt gemacht. Wir sind ein Fußballland und haben das Fundament. Es muss nur noch auf Wrestling übertragen werden. Das kommt, wartet mal ab.

Häufig fungieren Sie in den WWE-Shows als Ansager und Sidekick von Gunther. Haben Sie schon einmal an einen Rollentausch gedacht?

Ludwig Kaiser: Nein, wir sind ganz unterschiedliche Typen. Es ist schon sehr gut, so wie es ist. In den ersten zwei Jahren war er der Anführer von unserem Team und hatte ein gutes Spotlight, weil er alles mitbringt, um in dieser Firma alles zu erreichen. Ich habe es geschafft, in meiner Rolle herauszustechen und bekomme jetzt die Chance, mich alleine zu zeigen. Die Vorlaufzeit als Teil eines Tag-Teams kam mir am Ende zu Gute. Anfang des Jahres hatte es bei mir angefangen, als ich bei einem Singles-Match abgeliefert habe. Dann habe ich auch alleine Kamera-Zeit bekommen. Wir sind jetzt zwar noch zusammen, aber jeder ein bisschen auf seiner eigenen Mission. Da wollte ich darauf hinarbeiten. Es ist wie mit einem Büro-Job: Jeder will sofort aufsteigen und eine Gehaltserhöhung. Aber ich bin froh, wie es jetzt gekommen ist. Am Ende des Tages sage ich mir immer: Kopf runter, hart ackern und daran glauben! Dann wird es auch so kommen.

Sie werden Gunther bei dessen anstehenden Titelkampf um die World Heavyweight Championship bei "SummerSlam" womöglich "nur" begleiten. Würde das Ihnen auch bei "Bash in Berlin" reichen?

Ludwig Kaiser: Das würde ich schlecht verkraften können. Ich habe mir den Status erarbeitet, dass ich die Hütte auch alleine abreißen kann. Gerade auch als einziger Deutscher möchte ich mich vor meiner Familie und Freunden, die mich vor zehn Jahren noch vor 35 Leuten kämpfen sehen haben, zeigen. Das liegt mir am Herzen.