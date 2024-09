"Womöglich ein Leben lang": Worüber Leon Draisaitl wohl nie hinwegkommen wird

© getty

Draisaitl: "Da bin ich sehr stolz drauf"

Nach zehn Jahren in der NHL sieht der Kölner aber ein anderes Karriereziel erreicht: Draisaitl hatte schon als junger Spieler gesagt, dass er wie Dirk Nowitzki für den Basketball das Gesicht des deutschen Eishockeys werden wolle.

Der Meistertitel fehle noch, "was helfen würde, gar keine Frage", sagte der 28-Jährige: "Aber ich glaube, dass ich einen Weg geöffnet habe für andere deutsche, junge, sehr talentierte Spieler, die mittlerweile zu den Superstars in der NHL gehören. Da bin ich sehr stolz drauf."

Dass er bislang anders als Nowitzki keine großen Erfolge mit der Nationalmannschaft erreicht hat, "stört" ihn "natürlich, und das tut mir weh. Denn ich könnte in Deutschland meinen Namen mehr in den Vordergrund bringen, wenn ich öfter für das deutsche Eishockey zur Verfügung stehen könnte." Draisaitl verpasste Olympia-Silber 2018 und die Vize-Weltmeisterschaft 2023, weil er zeitgleich in der NHL spielte.