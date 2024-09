Sidney Crosby verlängert bei Pittsburgh Penguins um weitere zwei Jahre

Crosbys durchschnittlicher Jahresverdienst wird nach Angaben der Penguins bei 8,7 Millionen Dollar (rund 7,8 Millionen Euro) liegen.

"Es gibt keine Worte, um angemessen zu beschreiben, was Sidney Crosby für den Eishockeysport, die Stadt Pittsburgh und die Organisation der Penguins bedeutet", sagte Pittsburghs Präsident und General Manager Kyle Dubas: "Sidney ist der größte Spieler seiner Generation und einer der größten Spieler in der Geschichte des Sports. Sid bringt ein enormes persönliches Opfer, um den Penguins zum Sieg zu verhelfen, sowohl jetzt als auch in Zukunft, wie er es seine gesamte Karriere lang getan hat."