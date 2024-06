3:3 nach 0:3! Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers setzen historisches Stanley-Cup-Comeback fort

"Jeder in der Kabine glaubt an uns", sagte Linksaußen Zach Hyman, Torschütze zum 3:0: "In dieser Gruppe herrscht ein unerschütterlicher Glaube. Egal, wie schlimm die Umstände sind, wir glauben immer daran, dass wir eine Chance haben."

Edmonton könnte das erste NHL-Team seit 1993 werden, dass den Stanley Cup nach Kanada holt. Zuletzt gelang dies den Montreal Canadiens, die Oilers gewannen 1990 ihren fünften und bislang letzten Stanley Cup. Das Endspiel um Titel Nummer sechs steigt in der Nacht zu Dienstag (2.00 Uhr MESZ).

Die Panthers haben dann in Sunrise/Florida die Chance, doch noch den ersten Stanley Cup ihrer Franchise-Geschichte zu gewinnen.