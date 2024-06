Edmonton Oilers vs. Florida Panthers, NHL Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Stanley Cup mit Leon Draisaitl im TV und Livestream?

Superstar Leon Draisaitl steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Stanley Cup Finale. Mit seinen Edmonton Oilers kriegt er es in sieben möglichen Spielen mit dem Vorjahresfinalisten Florida Panthers zu tun. Der Kampf um die NHL-Meisterschaft geht in der Nacht auf Sonntag, den 9. Juni, los, wenn um 2 Uhr die Action in der Amerant Bank Arena in Sunrise (Florida) der Puck für Spiel 1 fällt.