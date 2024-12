NFL News und Gerüchte: Wechsel von Bill Belichick zu College-Team UNC wird immer konkreter

© getty

NFL, News: Bill Belichick verhandelt offenbar mit College-Team

Ein Football-Hammer wird immer konkreter: Head-Coach-Legende Bill Belichick verhandelt offenbar mit dem College-Team UNC - und die Gespräche werden immer konkreter. Laut CBS soll sich Belichick am Donnerstag bereits zum zweiten Mal mit Vertretern der University of North Carolina getroffen haben.

Der 72-Jährige hatte sich im vergangenen Januar nach 24 Jahren als Head Coach der New England Patriots verabschiedet, hatte anschließend aber etwas überraschend keinen neuen Job in der NFL gefunden. An seinem Resümee kann es nicht liegen: Belichick gewann mit den Pats sechs Super Bowls und legte in der Regular Season eine Bilanz von 226-121 hin.

Es wäre eine große Überraschung, wenn Belichick tatsächlich bei einem College-Team anheuern sollte: Ihm fehlen bei insgesamt 333 Siegen in der Regular Season und den Playoffs nur noch 14 Erfolge zum ewigen Rekord von Don Shula. Es könnte sich allerdings auch um eine versteckte Botschaft an die NFL-Teams handeln, sagt Jonathan Jones von CBS: "Belichick will nicht im zweiten Jahr in Folge bei den offenen Stellen leer ausgehen." Sein Interview mit UNC könnte ein Weg sein, um zu zeigen, dass er noch über "jede Menge Energie" verfüge und noch nicht bereit für die Rente sei.