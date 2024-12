In New York City regiert das "Verlierer-Gen": Erkenntnisse zu Week 14 der NFL-Saison

© getty

Wie lässt sich das erklären? "Wir müssen das Spiel eigentlich gewinnen, haben alles im Griff und dann finden wir einen Weg, um irgendwie doch noch zu verlieren", ärgerte sich Wide Receiver Garrett Wilson von den Jets. "Als hätten wir ein [Verlierer-]Gen oder so eine Scheiße. Wir müssen einfach aufhören, Verlierer zu sein." Bei den Giants hörte es sich nach der achten Niederlage am Stück relativ ähnlich an: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", zeigte sich Receiver Malik Nabers sprachlos. "So sind die New York Giants diese Saison einfach."

Gibt es irgendetwas, das Hoffnung auf einen schnellen Turnaround macht? Der Jets-Kader ist auf dem Papier nicht schlecht, in der kommenden Saison wird ein neuer Head Coach für Interimslösung Jeff Ulbrich übernehmen und sein Glück versuchen. Womöglich mit Aaron Rodgers, auch wenn der 41-Jährige nicht den Eindruck macht, als hätte er noch richtig Lust. Aber von einem Karriereende will er bislang nicht sprechen, und eine vorzeitige Trennung wäre richtig teuer. Die Quarterback-Klasse 2025 mutet zudem recht überschaubar an, den guten Draft Pick könnte man also auch anderweitig investieren.

Die Giants werden mit Sicherheit einen Quarterback draften, es sei denn man findet den perfekten Free Agent (Sam Darnold betreibt in Minnesota gerade Eigenwerbung). Aktuell hält man gemeinsam mit den Las Vegas Raiders die schlechteste Bilanz, angesichts des Restprogramms wird kaum noch ein Sieg dazukommen. Die Top-QBs auf dem College soll man bereits fleißig gescoutet haben, darunter Shedeur Sanders von Colorado. Könnte er der Retter der Franchise werden?

Offen ist gleichzeitig, ob es mit General Manager Joe Schoen und Head Coach Brian Daboll weitergeht. Teameigner John Mara hat in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal vorzeitig die Reißleine gezogen. Zwar ist es im New Yorker Blätterwald noch recht ruhig, was das angeht, aber die Fans haben längst die Schnauze voll: Am Sonntag kreiste vor dem Kickoff ein Flugzeug mit einem eindeutigen Banner über dem MetLife Stadium: "Mr. Mara, genug - bitte bringen Sie diese Vollkatastrophe in Ordnung". In einer Woche sind die Baltimore Ravens zu Gast in East Rutherford. Hoffentlich hat der Flieger noch genug Sprit im Tank für eine zweite Runde.