"Wäre natürlich meine erste Wahl": Aaron Rodgers lässt Zukunft in der NFL offen

Sollte der Footballstar aber weitermachen, strebt er keinen Abschied von den New York Jets an. "In New York zu spielen wäre natürlich meine erste Wahl - wenn ich spielen will", sagte der Quarterback in der Pat McAfee Show.

Rodgers, der am Montag 41 Jahre alt wird, wird derzeit heftig kritisiert. Die Jets stehen nach elf Spielen bei drei Siegen und acht Niederlagen, vom Play-off-Ticket kann der Klub nur noch träumen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Rodgers gehen wolle, damit räumte der frühere Star der Green Bay Packers jetzt auf. Andererseits gibt es aber auch Medienberichte, wonach New York den Routinier loswerden will.