"Übernatürliche" Siege: Wie die Kansas City Chiefs die NFL zur Verzweiflung treiben

NFL, Week 10 - Erkenntnis: Die Kansas City Chiefs treiben die Gegner in den Wahnsinn

Näher kann man einem Sieg über den doppelten Titelverteidiger eigentlich nicht sein: Die Denver Broncos hatten Patrick Mahomes und Co. erfolgreich in Schach gehalten, im Arrowhead Stadium nur 16 Punkte zugelassen und mit Rookie-Quarterback Bo Nix einen letzten Drive bis an die 12-Yard-Linie angestrengt. Ein Field Goal aus 35 Yards noch und man würde mit einem Sieg nach Hause fliegen. Doch wieder einmal hatte KC das letzte Wort, Linebacker Leo Chenal rammte seinen Gegenspieler mehr oder weniger in den Boden, flog durch die Luft und blockte den Versuch von Will Lutz. Endstand: 16:14. "Er trainiert so hart wie kein Zweiter", lobte Mahomes den 24-Jährigen, einen der stärksten Spieler im Team: "Wir nennen ihn John Cena."

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der Matchwinner sprach anschließend von einem "übernatürlichen" Erfolg: "Es ist ganz schön irre, was das Team in letzter Zeit geschafft hat." Damit dürfte er die Gefühle der Football-Welt gut zusammengefasst haben: Das geht doch mit den Chiefs nicht mit rechten Dingen zu! Sieben von neun Siegen waren "One-Possession-Wins", eine Handvoll davon hätte man definitiv verlieren können, wenn nicht sogar müssen. Stattdessen steht die Siegesserie in der Regular Season saisonübergreifend nun bei 15. Obwohl Patrick Mahomes seine vielleicht schlechteste Saison als Starter spielt und ligaweit insgesamt acht Teams eine bessere Punktedifferenz haben. Egal, irgendwie kommt das Team von Andy Reid schon durch.

Mal macht der Quarterback den Unterschied, mal das Running Game, mal Kicker Harrison Butker und die Special Teams. "Wenn die Chiefs zum Schluss den Ball haben, fällt Mahomes schon was ein", dachte man früher. Gleiches gilt mittlerweile auch für die bärenstarke Defense von Coordinator Steve Spagnuolo. So bringt man die Gegner zur Verzweiflung. "In meinen Augen waren wir besser", sagte Broncos-Coach Sean Payton. "Aber einen Champion muss man eben besiegen, und das ist uns nicht gelungen." Dabei spielt besagter Champion eigentlich gar nicht so gut. Bei den Baltimore Ravens, einem der größten Chiefs-Konkurrenten in der AFC, war Denver vor Wochenfrist 10:41 untergegangen. In Kansas City hatte man den Sieg dagegen fast schon in der Tasche.