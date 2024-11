NFL live in München: Teams, Paarung, Termin, Datum, Stadion, Zuschauer, Tickets, Musik Act, Künstler, Halbzeitshow, Übertragung im Free-TV und Livestream

NFL live in München: Teams, Paarung, Termin, Datum, Stadion

Am Sonntag, den 10. November, steigt das letzte "International Game" dieser Saison. In der Allianz Arena in München sind die Carolina Panthers in Week 10 der Regular Season nominelles Heimteam gegen die New York Giants. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Beide Mannschaften stehen bisher bei einer Bilanz von zwei Siegen und sieben Niederlagen. Die Playoffs 2025 werden wohl ohne die Panthers und die Giants stattfinden - es sei denn, eines der beiden Teams startet in München eine Siegesserie.