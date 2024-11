NFL MVP Ranking zur Halbzeit der Saison: Gibt es die ganz große Überraschung?

© getty

MVP-Rennen, Honorable Mentions (Non-Quarterbacks)

Seit Jahren ist es praktisch ausgeschlossen, dass ein Nicht-Quarterback die Auszeichnung erhält. In den vergangenen 20 Jahren geschah das nur dreimal, dabei handelte es sich jeweils um Running Backs. Ob diese Fokussierung auf QBs zielführend ist, steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall stachen abseits der Passgeber folgende Spieler bislang heraus.

Justin Jefferson (WR, Minnesota Vikings): Er ist das Yin zu Darnolds Yang. Der wohl beste Wide Receiver in der Liga (783 Receiving Yards, 5 TDs) hat eine Erwähnung mehr als verdient. Womöglich gibt es manch einen Passempfänger, der noch ein bisschen athletischer ist, aber Jefferson hat derart ruhige Hände und eine so starke Körperkontrolle, dass er an den Seitenlinien immer wieder die grandiosesten Catches zeigt. Seine Drop Rate liegt mit 4,3 Prozent in diesem Jahr sogar noch vergleichsweise hoch: Im Vorjahr leistete er sich nur einen Drop überhaupt.

Derrick Henry (RB, Baltimore Ravens) und Saquon Barkley (RB, Philadelphia Eagles): Generell befinden wir uns in einer Saison, in der viele Running Backs zur Geltung kommen. Einige Teams bauen ihre Offensive zu großen Teilen um das Laufspiel herum auf. Doch natürlich stechen manche Running Backs besonders heraus. Dazu gehören Henry und Barkley. Henrys Produktivität im Vergleich zu seinen besten Jahren in Nashville (2019-22) etwas weniger geworden, weil die Baltimore Ravens nun einmal Lamar Jackson haben. Jedoch hat Henry aktuell mehr Carries pro Spiel als in der Vorsaison für die Tennessee Titans. Und zugleich mit 6,3 Yards pro Lauf die höchste Effektivität seiner NFL-Karriere.

Barkley zeigte vor wenigen Wochen den New York Giants, die sich ob des Vertrages für Daniel Jones die Dienste ihres vormaligen Star-Running-Backs nicht mehr leisten konnten, eine lange Nase. Generell ist der 27-Jährige enorm wichtig für den Erfolg der Eagles, bei denen Jalen Hurts im Moment nur durchschnittlich performt. Barkleys Durchbruchsstärke durch die mittleren Lücken ist mit das Beste, was es in puncto Laufspiel in der NFL zu sehen gibt. Außerdem: Wer bitte läuft für 14 Yards auf spektakulärere Art und Weise als der Mann aus der Bronx?

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

"Gott und die eigenen Instinkte": So gelang Barkley das Play des Jahres