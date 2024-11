Schockmoment in der NFL: Metallstück und Trümmerteile fallen vom Dach des Stadions der Dallas Cowboys

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige

Vor dem Monday Night Game zwischen den Dallas Cowboys und den Houston Texans (10:34) ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Schreckmoment gekommen. Als ein paar Stunden vor Spielbeginn das Dach des AT&T Stadiums in Arlington geöffnet werden sollte, löste sich neben ein paar kleinen Trümmerteilen auch eine über zwei Meter lange Metallplatte von der Dachkonstruktion und stürzte am Spielfeldrand zu Boden. Ein Video in den Sozialen Medien zeigt, wie die leicht gebogene Platte zu Boden segelt und nur knapp mehrere Menschen an der Seitenlinie verfehlt.

"Es gab keine Verletzten", gaben die Dallas Cowboys in einem Statement bekannt, der Vorfall werde untersucht. Das Dach wurde wieder geschlossen, das Spiel konnte anschließend ohne Zwischenfälle ausgetragen werden. Allerdings musste ein zweites Metallstück an der Dachkonstruktion zuvor festgeschraubt werden.

Teameigner und General Manager Jerry Jones erklärte nach dem Spiel: "Es war definitiv niemand auf dem Feld gefährdet, nachdem wir das Dach wieder geschlossen hatten." Der starke Wind am Nachmittag habe offenbar dazu geführt, dass sich die Teile gelockert hätten: "Als wir es öffnen wollten, kam der Wind herein und hat es noch weiter gelöst." Der Vorfall habe sich lange vor dem Einlass der Fans ins Stadion ereignet.