Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

In Week 13 duellieren sich am heutigen Freitag, dem 29. November, die Kansas City Chiefs mit den Las Vegas Raiders. Los geht es um 21.00 Uhr im Arrowhead Stadium von Kansas City. Das letzte Aufeinandertreffen in Week 8 konnten die Kansas City Chiefs mit 27:20 für sich entscheiden und thront weiter an der Spitze der AFC West.

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier bei SPOX.