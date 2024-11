Carolina Panthers vs. New York Giants in München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

Week 10 der NFL beinhaltet eine aus deutscher Sicht sehr spezielle Partie. Am heutigen Sonntag, 10. November, bestreiten die Carolina Panthers und die New York Giants in der seit Monaten ausverkauften Allianz-Arena von München das letzte International Game dieser Saison. Los geht es um 15.30 Uhr.

Mit den Panthers und den Giants stehen sich beim zweiten NFL-Spiel der Geschichte in München zwei der statistisch schlechtesten Teams gegenüber. Beide haben in dieser Saison zwei Spiele gewonnen aber sieben verloren.