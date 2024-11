Buffalo Bills vs. Kansas City Chiefs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt NFL im TV und Livestream?

Week 11: In der NFL treffen am heutigen Sonntag, dem 17. November, die Buffalo Bills auf die Kansas City Chiefs. Gespielt wird ab 22.25 Uhr im Highmark Stadium in New York.

Vergangene Woche musste in wortwörtlich aller letzter Sekunde das Special Team die Kohlen aus dem Feuer holen. Ein Game-Winning-Field-Goal wurde mit ablaufender Uhr aus 35 Yards geblockt. Die Kansas City Chiefs stehen dadurch mit 9-0 weiterhin ohne Niederlage da. Können die Buffalo Bills das ändern, oder erhöht das Team um Patrick Mahomes auf 10-0?

