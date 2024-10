"Für den Rest meines Lebens": Tom Brady und sein millionenschwerer Einstieg in die NFL

© getty

Bradys Einstieg für die Raiders ein riesiger Gewinn

Für die Franchise, die im Januar 2022 von Oakland nach "Sin City" umgezogen war, könnte Bradys Einstieg auch Abseits des Finanziellen ein riesiger Gewinn werden.

Er ist ein Posterboy, ein Aushängeschild mit einer gewissen Aura - vor allem aber sollen seine Siegermentalität und sein riesiges Knowhow helfen.

Die Rückkehr auf den Platz oder ein Engagement an der Seitenlinie ist Brady aber untersagt, innerhalb des Teams darf der "GOAT" (Greatest of all Time/Größter aller Zeiten) laut NFL-Reglement keine offizielle Position bekleiden.

Dies ist dem Haupteigentümer und dessen Familienmitgliedern vorbehalten. Besitzer Mark Davis will Brady in inoffizieller Rolle dennoch in Entscheidungen einbinden.