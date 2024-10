Die schwächsten NFL-Teams in der Analyse: Clevelands Chance auf den Neuanfang - Drake Maye spielt hinter Drehtüren

© getty

Cleveland Browns

Bilanz: 1-6

Wichtigste Statistiken: 3,9 Yards pro Pass (Platz 32), 4,2 Yards pro Lauf (Platz 22), 12,2 Prozent Sack-Quote (Platz 32), 4,4 Yards pro Lauf zugelassen (Platz 11), 6,2 Yards pro Pass zugelassen (Platz 19)

Cleveland Browns: Gründe für die Misere

Die Browns spielten bislang phasenweise den schlechtesten Offensiv-Football der vergangenen Jahre. Das lag nicht ausschließlich, aber schon zu einem gewissen Teil an Deshaun Watson, welcher noch nie das beste Timing bei seinen Dropbacks hatte, aber einst in Houston die physischen Qualitäten besaß, um Pässe zu den Mitspielern zu bringen. Die O-Line ist zugleich nur marginal besser als jene der Patriots. Und die so starke Defensive des vergangenen Jahres hat etwas nachgelassen - was nicht nur an nachlassender Qualität liegt, sondern auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie so häufig auf dem Feld stehen muss.

Cleveland Browns: Hoffnung macht ...

Mit der Rückkehr von Running Back Nick Chubb sollte zumindest das Laufspiel ein Stück weit belebt werden. Zugleich können sich die Browns infolge der Achillessehnenverletzung von Watson von dessen Ketten etwas befreien. Sein Cap Hit bleibt jedoch erheblich und beträgt allein im kommenden Jahr unglaubliche 72,9 Millionen US-Dollar. Die Browns müssen im nächsten Draft einen Quarterback auswählen und von Neuem beginnen - am besten mit Chubb als Führungspersönlichkeit der Offensive.

Prognose: Die Browns treffen in Kürze auf die Los Angeles Chargers und nach der Bye Week auf die New Orleans Saints. Es ist insofern nicht ausgeschlossen, dass sie beispielsweise mit Jameis Winston als QB und Chubb im Backfield hier einen Sieg einfahren. Aber im besten Fall lassen sie es wie 2017 einfach bleiben und gehen auf den Nummer-eins-Pick - die Stimmung in Cleveland könnte ohnehin schlechter nicht mehr sein. Ob Kevin Stefanski noch ewig Head Coach bleibt, erscheint mittlerweile äußerst fraglich. Andererseits: Was kann man ihm wirklich vorwerfen?