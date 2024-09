Miami Dolphins setzen Tua Tagovailoa auf die Verletztenliste

Nach seiner dritten Gehirnerschütterung in drei Jahren wird Footballstar Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins für einige Zeit ausfallen. Die NFL-Franchise aus Florida setzte ihren Quarterback am Dienstag auf die Verletztenliste. Damit wird Tagovailoa seinem Team mindestens vier Wochen fehlen, der 26-Jährige könnte frühestens am 27. Oktober gegen die Arizona Cardinals auf das Feld zurückkehren.

Tagovailoa war am Donnerstag (Ortszeit) im Spiel gegen die Buffalo Bills (10:31) Ende des dritten Viertels mit dem Kopf voran heftig gegen den Oberarm von Damar Hamlin geprallt und zu Boden gegangen. Seine Finger verkrampften sich, der Hawaiianer musste lange behandelt werden. Im Anschluss konnte er das Spielfeld aber eigenständig verlassen. Bereits vor der nun getroffenen Entscheidung der Dolphins hatte ESPN berichtet, dass sich der Quarterback in dieser Woche Hilfe bei einem Neurologen suchen wird. Experten und Ehemalige empfehlen Tagovailoa, mit dem Football Schluss zu machen. Der 26-Jährige selbst hatte im Vorjahr bereits über einen Rückzug aus der NFL nachgedacht.

