"Sie denkt sich schon Spielzüge aus": Taylor Swift mischt die Kansas City Chiefs auf

"Taylor zu treffen und zu erkennen, wie echt und cool sie ist, war etwas Besonderes für mich. Sie ist die berühmteste Person der Welt", sagte Mahomes und betonte, dass Swifts Präsenz für einen Zuwachs der Zuschauer gesorgt hätte: "Ich finde es cool, dass sich so viele Mädchen und Frauen jetzt wirklich für Football interessieren. Als Vater einer Tochter weiß ich, wie cool es für mich ist, diese kleinen Mädchen zu sehen und wie sehr sie es lieben, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen und Football zu schauen."

Übrigens: Chiefs-Coach Andy Reid ist für unorthodoxe Spielzüge bekannt. Ob er dahingehend auf Swift hört, ist jedoch in Frage zu stellen. Die erste Möglichkeit würde sich in jedem Fall in der Nacht auf den Freitag bieten, wenn der Super-Bowl-Sieger beim Eröffnungsspiel der neuen Saison auf die Baltimore Ravens trifft.