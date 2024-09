"Bin mein härtester Kritiker": Travis Kelce von schwachem Saisonstart unbeeindruckt - Verletzungssorgen bei den Dallas Cowboys

NFL, News: Travis Kelce von schwachem Saisonstart unbeeindruckt

Tight End Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hat in dieser Saison bislang nicht überzeugen können. Ist der fast 35-Jährige mittlerweile zu alt - oder hat sogar seine Beziehung zu Taylor Swift damit zu tun, dass er in drei Spielen auf gerade mal 69 Yards Raumgewinn und keinen einzigen Touchdown kommt?

Er selbst macht sich keine Sorgen. "Die Statistiken sagen vielleicht etwas anderes, aber ich bin immer noch der Gleiche, und nur das ist wichtig", betonte Kelce am Freitag. "Ich selbst bin mein härtester Kritiker. Alles außerhalb dieses [Teams] ist nur Hintergrundlärm." Er sei körperlich immer noch in Topform: "Ich bin bereit, loszulegen."

In der Offense um Quarterback Patrick Mahomes haben ihm aktuell Receiver wie Rashee Rice den Rang abgelaufen. Das macht ihm allerdings nichts aus: "Ich hatte Glück und viel Erfolg in der Vergangenheit und habe gelernt, dass der Ball nicht immer nur zum gleichen Spieler gehen kann. Ich vertraue [Mahomes], dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Wir machen vielleicht nicht so viele Punkte wie wir es gerne hätten, aber wir stehen dennoch bei 3-0, also müssen wir irgendwas richtig machen.

Am Sonntag treffen die Chiefs in Los Angeles auf die Chargers.