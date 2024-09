"Hoffentlich hilft es": NFL-Superstar lässt sich in Deutschland behandeln - Quarterback-Tausch bei den Raiders?

© getty

NFL, News: Christian McCaffrey lässt sich in Deutschland behandeln

Running Back Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers (1-2) lässt sich aufgrund seiner Achillessehnenprobleme in Deutschland behandeln. Das bestätigte Head Coach Kyle Shanahan am Montag. Nachdem McCaffrey, der "Offensive Player of the Year" der vergangenen Saison, am Samstag dabei gesichtet wurde, wie er auf einen Flieger nach München wartete, gibt es nun Gewissheit.

"Ich weiß nicht genau, was für ein Arzt es ist", sagte Shanahan. "Ich weiß, dass er einen Spezialisten besucht, der ihm in seinen Augen mit seiner Achillessehne helfen kann. Ich glaube, das macht er jetzt über die nächsten Tage. Hoffentlich hilft es." "CMC" hat in dieser Saison noch nicht spielen können. Nachdem die 49ers ursprünglich von einem Wadenproblem sprachen, setzten sie McCaffrey später auf die "Injured Reserve"-Liste. Damit fehlt er mindestens bis Week 6 und könnte frühestens am 10. Oktober auswärts in Seattle wieder eingreifen. "Wir haben es mit einer Sehnenentzündung zu tun, deshalb weiß niemand, wie lange es dauert", sagte Shanahan vergangene Woche.

In Defensive Tackle Javon Hargrave hatten die Niners bei der 24:27-Niederlage gegen die Rams zudem den nächsten prominenten Ausfall zu verkraften. Hargrave verletzte sich am Trizeps, die Saison ist für ihn damit voraussichtlich vorbei. "Er ist einer unserer besseren Spieler", klagte Shanahan. "Das ist ein großer Verlust." Der 31-Jährige muss operiert werden und könnte nur dann eventuell noch einmal eingreifen, wenn sein Team in den Playoffs weit kommt.

"Letztes Jahr hatten wir das Glück, dass unsere wichtigsten Spieler nicht viele Spiele verpasst haben", sagte Shanahan. "Dieses Jahr hat ganz anders angefangen. Ich war optimistisch, dass alle früher oder später zurückkommen, aber das hat sich mit Hargrave wahrscheinlich erledigt. Insofern ist das eine bittere Pille." Gegen die Rams hatten unter anderem auch Wide Receiver Deebo Samuel und Tight End George Kittle gefehlt.