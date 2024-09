NFL News und Gerüchte: Erneut schwere Vorwürfe gegen Browns-Quarterback Deshaun Watson

© getty

NFL, News: Rams-Receiver Puka Nacua fällt mehrere Wochen aus

Die Los Angeles Rams müssen mindestens vier Wochen auf Wide Receiver Puka Nacua verzichten. Der 23-Jährige, der schon in der Saisonvorbereitung mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, hatte sich beim 20:26 in Week 1 gegen die Detroit Lions erneut verletzt. Wie Head Coach Sean McVay am Montag erklärte, wird der 23-Jährige auf die "Injured Reserve"-Liste gesetzt und muss deshalb mindestens vier Wochen pausieren.

"Er ist sehr wichtig für uns", sagte McVay. "Das ist sehr bitter für ihn, und gerade für ihn persönlich tut es mir sehr leid." Nacua hatte in seiner Rookie-Saison letztes Jahr überragt und mit 105 Receptions und 1.486 Receiving Yards neue Rekorde aufgestellt. Am kommenden Sonntag treffen die Rams in Week 2 auswärts auf die Arizona Cardinals.