NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 2 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die erste Woche der frisch angebrochenen NFL-Saison startete mit einem absoluten Topspiel zwischen den Chiefs und Ravens, das hielt, was es versprach. Auch in der anstehenden Nacht auf Freitag treten mit den Bills und Dolphins zwei Rivalen gegeneinander und sollten sich auf höchstem Niveau messen.

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige

Auch zu etwas besserer Zeit in Deutschland, am Sonntag (15. September) um 22.25 Uhr, darf man sich auf eine Begegnung freuen, die sich so auch spät in den Playoffs wiederholen könnte. Die Chiefs um Patrick Mahomes haben den nächsten gefährlichen Herausforderer vor der Brust mit den Cincinnati Bengals um Joe Burrow.