So mancher hinterlässt gehörige Spuren: Die besten NFL-Rookies der ersten Wochen

Taliese Fuaga (Offensive Tackle, New Orleans Saints)

Auch bei den O-Liner ist es ein enges Rennen - und zwar zwischen Fuaga und Joe Alt von Los Angeles Chargers. Nach seiner High-School-Zeit war Fuaga ein begehrtes Talent, das sich schlussendlich für Oregon State entschied und auch dort weiterhin beeindrucken konnte. Nachdem er im Draft von Saints an Position 14 ausgewählt wurde, entschieden sich die Verantwortlichen in New Orleans dazu, ihn auf die Left Tackle umzustellen. Auf dieser Position wirkt er bislang keineswegs wie ein Unsicherheitsfaktor, was schon einmal ein großes Plus ist und natürlich Derek Carr enorm weiterhilft.

Im vergangenen Spiel gegen die Philadelphia Eagles wurden so manche Schwächen von Fuaga gerade in puncto Pass Protection offengelegt. Seine Pass Block Win Rate fiel auf 75 Prozent ab. Wenn er solo verteidigen muss, ist seine Körperposition zuweilen noch ein Problem. Dafür ist er umso effektiver als Run Blocker, wobei er in dieser Hinsicht natürlich auch von den Blocking-Schemen der Saints profitiert. Noch ist Fuaga ein Entwicklungsprojekt, aber wenn nichts schiefläuft, wird er auf absehbare Zeit zu einem der besten Left Tackles der Liga.