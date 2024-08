NFL Preseason Week 1, Erkenntnisse: Bo Nix und J.J. McCarthy kämpfen um die Rolle des Starting Quarterback - Caleb Williams beeindruckt mit Variabilität

© getty

NFL Preseason, Erkenntnis: Caleb Williams zeigt seine Fähigkeiten

Die Chicago Bears gewannen bereits ihr zweites Spiel in der Preseaon, rechnet man das am 1. August vorzeitig abgebrochene Hall of Fame Game gegen die Houston Texans mit ein (21:17). Gegen die Buffalo Bills betrat am vergangenen Samstag auch Caleb Williams zum ersten Mal das Feld, der mit Spannung erwartete und bis aufs Letzte durchanalysierte Nummer-eins-Pick des Draft. Und der lieferte beim 33:6-Sieg ordentlich ab: Williams brachte vier seiner sieben Pässe zum Mitspieler (95 Yards) und führte das Team zweimal in die Redzone (zwei Field Goals).

Sein erster vollständiger Passversuch brachte direkt eine Third-Down-Conversion ein, dabei stellte Williams eine gute Portion Ruhe zur Schau und ging durch seine Reads, um Receiver D.J. Moore zu finden. Ein weiterer Pass war quasi ein No-Look Dump gegen eine Bum Rush Defense - 42 Yards Raumgewinn durch D'Andre Swift. Interessant: Williams sagte im Nachgang, dass er die auffallend hellen Handschuhe von Swift aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Insgesamt beeindruckte der 22-Jährige vor allem mit seiner Schnelligkeit und generell seinen Progression- und Improvisationskünsten. Er ist in der Lage, seine Armwinkel extrem schnell anzupassen. So ist es für Williams möglich, stets das gesamte Feld zu bespielen. Er fühlt sich sogar sichtlich wohl dabei, die linke Seite mit Bällen zu füttern, wie im Training deutlich wurde. Das fällt nicht jedem Rechtshänder so leicht, selbst in der NFL. Auch beim angesprochenen Pass zu Moore ging Williams bei seinen Reads von der rechten Seite einmal komplett nach links und spielte den Ball schnell zum Receiver. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann der, dass Williams hier und da etwas viel Zeit für seine Reads benötigte.

Nichtsdestotrotz ist er ein grandioses Talent, das sich bislang auch als Persönlichkeit gut präsentieren konnte. Ihm kommt zugleich zugute, dass die Bears in der Offensive generell aufrüsten konnten. Was die O- und D-Lines betrifft, werden wir sehen, wo das Team in der NFC North im Vergleich zu den starken Detroit Lions und Green Bay Packers steht.