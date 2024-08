NFL News und Gerüchte: Tyreek Hill "würde Olympiasieger Noah Lyles schlagen" - Aaron Rodgers bereut Aussagen

© getty

NFL News: Tyreek Hill "würde Olympiasieger Noah Lyles schlagen"

Mit einer Zeit von 9,79 Sekunden kürte sich der amerikanische Sprinter Noah Lyles bei den Olympischen Spielen von Paris zum Olympiasieger über die 100 Meter. Anschließend gewann der 27-Jährige auch noch Bronze über die 200 Meter, bevor der die Staffeln aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen musste. In seiner Heimat hat sich Lyles aber durch Aussagen in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht. So kritisierte er im vergangenen Jahr die gängige Praxis der großen Ligen, sich nach dem Titel als "Weltmeister" zu bezeichnen. "Weltmeister wovon? Von den Vereinigten Staaten?", sagte Lyles am Rande der Leichtathletik-WM 2023 in Budapest.

In der "Up & Adams Show" schlug Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins nun zurück. "Zu sagen, dass wir nicht die Weltmeister unserer Sportarten sind ... komm schon, Bruder. Sprich lieber über Dinge, in denen du dich auskennst. Und das ist die Leichtathletik", sagte Hill zu Host Kay Adams. Zudem warf er Lyles vor, seine Corona-Erkrankung nach dem dritten Platz über die 200 Meter nur vorgeschoben zu haben. Und: "Ich würde Noah Lyles (in einem Rennen) besiegen. Nicht mit großem Vorsprung, aber ich würde ihn schlagen."

Hill gehört seit Jahren zu den besten Wide Receivern der NFL und glänzt vor allem durch seine Schnelligkeit. Der 31-Jährige legte über die 200 Meter auf der High School eine Zeit von 20.14 Sekunden hin, seine Bestzeit über die 100 Meter steht bei 10.19 Sekunden. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich mit Sprintern anlegt. 2022 hatte er gegenüber Kevin Hart erklärt, schneller als Usain Bolt zu sein: "Natürlich bin ich das."