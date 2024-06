Erste Hürde genommen: Abschied der Kansas City Chiefs aus Arrowhead immer wahrscheinlicher

Aktuell sind die Chiefs im östlichen Stadtteil von Kansas City beheimatet, und damit im Jackson County im Bundesstaat Missouri. Dort wurde im April per Volksabstimmung die Fortführung einer zusätzlichen Umsatzsteuer abgeschmettert, die weitreichende Modernisierungen des Arrowhead Stadium und einen neuen Ballpark für das Baseball-Team Kansas City Royals hätte finanzieren sollen.

Im Bundesstaat Kansas, der den westlichen Teil der Stadt Kansas City einschließt, hofft man nun darauf, die Chiefs zu einem "Umzug" bewegen zu können, nämlich in den westlichen Stadtteil bzw. in einen der Vororte: Am Dienstag wurde von beiden Parteien einem Antrag zugestimmt, mithilfe von Staatsanleihen bis zu 70 Prozent der Kosten von neuen Stadien und Trainingsgeländen für die Chiefs und Royals zu übernehmen.

Die Kosten sollen über einen Zeitraum von 30 Jahren durch Gewinne aus Sportwetten, Lottoeinnahmen und Einkommen- bzw. Alkoholsteuern aus neuen Shopping- und Unterhaltungszentren rund um die Stadien gedeckt werden.

Zustimmen muss jetzt noch die demokratische Gouverneurin Laura Kelly. Sie erklärte in einem Statement, dass "Kansas jetzt die Möglichkeit hat, eine Macht im Profisport zu werden."