NFL Playoffs, Conference Championships: Ist die Chiefs-Defense stark genug für Lamar Jackson?

Detroit Lions

Wildcard Round: 24:23 über die Los Angeles Rams

Divisional Round: 31:23 über die Tampa Bay Buccaneers

Zum ersten Mal seit 32 Jahren und zweiten Mal überhaupt in der Geschichte der modernen NFL stehen die Lions in einem NFC Championship Game. Bekanntlich wartet die Anhängerschaft in der Motor City immer noch auf die erste Super-Bowl-Teilnahme. Head Coach Dan Campbell und sein Staff haben in den vergangenen Drafts viele passende Puzzleteile hinzugefügt, teils auch unter Kritik der Football-Öffentlichkeit, und zudem das wahre Potenzial von Quarterback Jared Goff herausgekitzelt.

Die große Stärke der Lions: Die Offensive von Detroit gehört zweifelsohne zu den Besten der Liga. Das liegt zum einen an der stetig besseren Verbindung zwischen Goff und Receiver-Star Amon-Ra St. Brown, welcher auch gegen die Buccaneers wieder einige Pässe in enger Deckung fangen konnte. Darüber hinaus hat sich der Pick von Running Back Jahmyr Gibbs in der ersten Draft-Runde (Position 12) bezahlt gemacht, auch wenn der Pick für einige Experten viel zu früh kam. In jedem Fall schaffen es Gibbs und Nebenmann David Montgomery, ein variables Laufspiel auf den Rasen zu bringen.