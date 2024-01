Finalisten für NFL Awards 2023 bekanntgegeben: Gewinnt Lamar Jackson gleich zwei Trophäen?

© imago images

Die Awards werden seit 1957 von der Nachrichtenagentur The Associated Press vergeben: Dabei stimmen insgesamt 50 Sportjournalisten aus der NFL-Coverage über ihre Favoriten ab.

Seit der Saison 2022 gibt es allerdings eine wichtige Änderung: Zuvor durften die Stimmberechtigten nur eine Stimme für ihren Favoriten abgeben. Mittlerweile jedoch nennen sie ihre Top-5 beim MVP-Award und ihre Top-3 bei den übrigen Ehrungen.

Die Begründung lieferte damals AP Global Sports Editor Ricardo Zuniga: "Unser Ziel ist es, den Votern ein akkurates und faires System zur Verfügung zu stellen, das ihre Präferenzen reflektiert. Diese Änderungen werden ihnen bei ihrem Auswahlprozess helfen."

Neben den Awards werden auch Stimmen für das First und Second Team All-Pro abgegeben, also die jeweils besten und zweitbesten Spieler auf ihrer Position.