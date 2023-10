NFL, Week 4 - Gewinner und Verlierer: McCaffrey-Show bei den 49ers - Hamlin-Comeback bei starken Bills - Rookie Nacua mit Startrekord

Christian McCaffrey hat mal wieder komplett überzeugt und einen Rekord von Jerry Rice gebrochen. Damar Hamlin gab nach seinem Herzstillstand zu Jahresbeginn sein Regular-Season-Comeback. Rookie-Receiver Puka Nacua stellt gleich zwei Startrekorde auf. Das sind die Gewinner und Verlierer der NFL Week 4.

© getty NFL, Week 4 - Comeback des Tages: Damar Hamlin Ein kleines Football-Wunder ist vollbracht - neun Monate nach seinem Herzstillstand hat Damar Hamlin wieder erste NFL-Snaps absolviert. Der Safety von den Buffalo Bills wurde im Heimspiel gegen die Miami Dolphins (48:20) am Sonntag im Highmark Stadium stürmisch gefeiert. "Schön, dass Du wieder da bist, Nummer drei!", schrieben die Bills bei X. Hamlins Herz war am 2. Januar im Spiel bei den Cincinnati Bengals stehengeblieben. Der heute 25-Jährige wurde noch auf dem Feld reanimiert und später im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die gesamte Liga stand unter Schock. Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht von den Ärzten erhalten und die Arbeit für sein Comeback aufgenommen. Ende August schaffte er es in den 53er-Saisonkader der Bills, bereits in der Preseason hatte er auf dem Feld gestanden. Am Sonntag ersetzte er den verletzten Jordan Poyer, schon beim Aufwärmen lief er eine Ehrenrunde und klatschte mit den Bills-Fans am Spielfeldrand ab - und durfte sich über einen klaren Sieg freuen.

© getty NFL, Week 4 - Gewinner und Szene des Tages: McCaffrey mit Hürdensprung Christian McCaffrey war in Woche 4 nicht zu stoppen. Er holte überragende vier Touchdowns und kombinierte 177 Yards heraus. Dabei machten ihm auch Verteidiger, die in seinem Weg standen, keinerlei Probleme. Cornerback Kei'Trel Clark hatte ihn eigentlich nach vier Yards Raumgewinn gestellt. Er stand frontal vor CMC und wollte ihn tacklen. Doch McCaffrey sprang mit einem Hürdensprung über Clarks Tackling-Versuch hinweg und setzte seinen Lauf fort: Weitere 14 Yards ging es nach vorne bis in die Endzone - Touchdown! NFL, Week 4 - Serie des Tages: Christian McCaffrey bricht Rekord von Jerry Rice Gerade einmal 18 Spiele hat CMC für die San Francisco 49ers absolviert, seit er vor Woche 7 der Saison 2022 von den Carolina Panthers in die Bay Area getradet wurde. Dabei startete er furios, hatte aber in den Spielen vier und fünf keinen Touchdown mehr zu verzeichnen. Seitdem scorte McCaffrey jede Woche! In 13 Regular und Postseason Games in Folge sammelte CMC mindestens einen Touchdown ein - insgesamt überragend 17 Stück! Doch vor allem die Serie von 13 Spielen in Folge ist besonders und ein neuer 49ers-Rekord. Nie zuvor schaffte ein Spieler von San Francisco so viele Spiele mit mindestens einem TD in Folge. Bisher erzielte 49ers-Legende Jerry Rice mit zwölf Spielen am Stück die Bestmarke.

© getty NFL, Week 4 - Gewinner: Puka Nacua mit Startrekord Der Fünftrunden-Rookie der Los Angeles Rams überzeugt weiter mit tollen Leistungen. In der Overtime fing Puca Nakua seinen ersten NFL-Touchdown zum Sieg seiner Rams über die Indianapolis Colts. Es war sein neunter Catch der Partie - damit fing er in seinen ersten vier NFL-Spielen insgesamt 39 Pässe. Rookie-Rekord! Nie zuvor schaffte es ein Spieler so viele Pässe in seinen ersten vier Partien zu fangen wie der Wide Receiver. Bisher lag der Rekord gerade einmal bei 30 Receptions in den vier Debüt-Spielen (von Anquan Boldin, 2003). Doch nicht nur das: Selbst den Rekord für die ersten fünf Spiele von Reggie Bush (34 Receptions) hat Nakua bereits geknackt! Mit 501 Yards stellte er zudem auch den Rekord für die meisten Yards innerhalb der ersten vier Partien auf (bisher ebenfalls Boldin mit 464 Yards). Mit 501 Yards in den ersten vier Spielen machte Nakua zudem einen großen Schritt in Richtung der besten Rookie-Saison nach gefangenen Yards aller Zeiten - und würde ihn mit der aktuellen Pace pulverisieren. Ja'Marr Chase verpasste 2021 knapp den Rekord (1455 Yards) von Bill Groman (1473 Yards, 1960). Kann Nakua sein aktuelles Tempo halten, würde er in 17 Spielen rechnerisch 2129 Yards fangen. Das wären knapp 150 Prozent der aktuellen Bestmarke!

© getty NFL, Week 4 - Spaß des Tages: Toy Story Übertragung in den USA Disney hat das London Game zwischen den Jacksonville Jaguars und den Atlanta Falcons in einer ganz besonderen Version übertragen: Als Toy-Story-Version. Das Spiel wurde mit animierten Figuren gezeigt, die das Spiel in Echtzeit nachgestellt haben - die Kulisse: natürlich Andys Zimmer aus Toy Story. Man konnte die Plays teilweise aus der Sicht der Spieler sehen, so wurde eine Kamera im Helm der Spieler simuliert. So lustig wie die Übertragung war das Spiel leider nicht. Die Falcons waren schwach, erzielten nur einen Score (TD von Drake London im 3. Viertel) und verloren gegen deutlich stärkere Jaguars mit 7:23. In Deutschland konnte die Toy Story Übertragung nicht Live verfolgt werden, dafür gibt es seit kurz nach Abpfiff ein Relive bei Disney+ für alle Toy-Story-Begeisterten in Deutschland. In Österreich und Schweiz ist die Sonderübertragung wohl nicht zu sehen.

© getty NFL, Week 4 - Verlierer: Mac Jones geht unter Die New England Patriots hatten gegen die Dallas Cowboys nicht den Hauch einer Chance. Zwar begann der erste Drive richtig gut und eine Busted Coverage der Cowboys-Defense sorgte für viel Raumgewinn, doch in der Redzone war Schluss - die Patriots mussten ein Field Goal nehmen und punkteten für den Rest des Spiels nicht mehr. Neben mehreren fallengelassenen Pässen und wenigen wirklich freien Receivern war vor allem Quarterback Mac Jones eine absolute Katastrophe. Für ihn lief in diesem Spiel gar nichts. Es begann schon mit einem fehlgeschlagenen Fourth Down, dann sah er sich im nächsten Drive vor der eigenen Endzone wieder, wollte ohne freien Receiver loslaufen, hielt dabei aber den Ball nicht geschützt. Er suchte auch im Lauf noch eine Passstation und so schlug ihm Dante Fowler den Ball aus der Hand, Leighton Vander Esch sammelte ihn auf und trug ihn zum Touchdown. Nach einem Scramble rechts raus fand Jones im übernächsten Drive links zunächst noch einen Receiver, doch als er danach dasselbe noch einmal versuchte, hatte sich Cowboys-Cornerback Daron Bland das gemerkt, sprang dazwischen und lief mit dem Ball 54 Yards in die Endzone - Pick Six. Es folgte ein Three-and-Out, eine weitere Interception und noch ein Three-and-Out. Dann hatte Patriots-Head-Coach Bill Bellichick genug gesehen und schickte beim Spielstand von 3:31 am Ende des dritten Viertels Backup-Quarterback Bailey Zappe aufs Feld. Für Jones war der Tag vorbei.

© getty NFL, Week 4 - Versöhnung des Tages: Jalen Hurts und A.J. Brown In Woche 2 lagen die beiden Stars der Philadelphia Eagles noch im Clinch, in Woche 4 sind sie scheinbar wieder absolut auf derselben Wellenlänge unterwegs. A.J. Brown fing neun der 13 Targets von Jalen Hurts für überragende 175 Yards und zwei Touchdowns. Damit war er für beide Hurts-Scores sowie über 50 Prozent der Passing Yards der Philadelphia Eagles verantwortlich. Nach bereits starken 131 Yards (kein TD) in der Vorwoche ist spätestens jetzt klar: Hurts und Brown haben den kleinen Streit längst vergessen.

© getty NFL, Week 4 - Gewinner: Khalil Mack Was für eine überragende Performance! Bisher war Khalil Mack noch komplett ohne Sack in der laufenden Saison. In seiner finalen Runde in Chicago holte er vor seiner Verletzung in sieben Spielen sechs Sacks. Im ersten Jahr bei den Chargers waren es im vollen Jahr gerade einmal acht. Jetzt legte Khalil Mack gegen die Las Vegas Raiders überragende sechs Sacks in nur einem einzigen Spiel hin! Dabei schlug er dem Rookie-Quarterback der Raiders, Aidan O'Connell gleich zwei Mal den Ball aus den Händen, beide sicherten Mitspieler von Mack. Mit seinem Monstervertrag in LA (6 Jahre, 141 Millionen US-Dollar) hatte er vor rund eineinhalb Jahren riesige Erwartungen geweckt, die er nun zum ersten Mal vollumfänglich erfüllen konnte. Das Spiel (24:17) hat Mack nahezu im Alleingang entschieden.

© imago images NFL, Week 4 - Fehde der Woche: Jawaan Taylor und die Schiedsrichter Bereits in der Vorwoche war es Thema in den Medien: Die Kansas City Chiefs fühlen sich in der Personalie Jawaan Taylor nicht ganz fair behandelt. Im Rahmen einer Schiedsrichter-Schulung der NFL soll Taylor ein Beispiel für Frühstarts der Offensive Linemen gewesen sein, sodass in der Folge in Woche 3 übermäßig viele Strafen gegen den Offensive Tackle ausgesprochen wurden. Erneute Frühstarts konnte Jawaan Taylor in Woche 4 zwar vermeiden, dafür dehnte sich die Fehde etwas aus: Im zweiten Viertel bei einem Spielzug direkt vor der eigenen Endzone griff Taylor seinem Gegenüber ins Gesichtsgitter und zog ihn daran zu Boden. Eine Strafe - undzwar eine mit Folgen: Weil Taylors Aktion laut der Schiedsrichter in der eigenen Endzone stattfand, gab es folgerichtig einen Safety - also zwei Punkte für die Jets und die Chiefs mussten punten. Doch wer genau hinsah, bemerkte: Taylors Griff ins Gesichtsgitter begann schon an der 1-Yard-Linie. "Es geht darum, wo das Foul beginnt. Wenn der Griff innerhalb des Feldes stattfindet, bevor er in der Endzonbe ist, ist es kein Safety", analysierte CBS-Regelexperte Terry McAulay in der Livesendung. War die Strafe also wieder zu hart - was meint ihr?

© getty NFL, Week 4 - Gewinner: Josh Allen und seine Buffalo Bills Der Saisonstart der Buffalo Bills war hart. In der ersten Woche setzte es eine 16:22-Niederlage bei den New York Jets - obwohl Aaron Rodgers früh ausfiel. Doch davon haben die Bills sich nun erholt - und vor allem Quarterback Josh Allen beweist, dass seine Leistungen in Woche 1 nur ein Ausrutscher waren. Er brachte 21 seiner 25 Pässe für 320 Yards und vier Touchdowns an. Zudem erlief er einen weiteren. Auch Running Back James Cook legte einen Score obendrauf. Satte 38 Punkte schenkte Buffalo den Dolphins ein. Und das bisher ungeschlagene Team aus Miami sah selbst auch nicht gut aus. Quarterback Tua Tagovailos brachte 25 seiner 35 Pässe für 282 Yards an, warf bei einem Touchdown aber auch eine Interception. Zudem verlor Running Back Raheem Mostert einen seiner zwei Fumble. Die Dolphins, die in der Vorwoche den Denver Broncos noch 70 Punkte einschenkten und auch davor mit 24 (Patriots) und 36 (Chargers) sehr offensivstark waren, blieben bei nur 20 Punkten unter dem Ligadurchschnitt - und auch das nur Dank eines hervorragenden De'Von Achane. Der Rookie-Running-Back (Drittrundenpick) erlief 101 Yards in nur acht Versuchen und sammelte dabei zwei Touchdowns ein.

© getty NFL, Week 4 - Play des Tages: Derrick Henry mit Jump Pass "King Henry" ist mal wieder als Quarterback unterwegs gewesen. Bei einer Third-and-Goal-Situation an der 2-Yards-Linie bekam Derrick Henry den Ball zugepitcht, lief etwas nach rechts - und warf! Der Running Back fand dort Tight End Josh Whyle, der sich von seinem Block abgesetzt hatte und eine Route gelaufen ist. Touchdown! Für Whyle war es der erste - für Henry nun aber schon der vierte Touchdown-Pass. Von seinen acht Passversuchen in der NFL kamen sieben an. Vier Mal davon zum Score. Spannend zudem: Mit dem riesigen Defensive Tackle Jeffery Simmons hatte sich zudem ein Spieler aus der Verteidigung als Vorblocker für Henry in die Offensive Line gestellt.