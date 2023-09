NFL - Quarterback-Optionen der New York Jets: Wer könnte Zach Wilson ersetzen?

Angeführt von Quarterback Zach Wilson sind die New York Jets (1-2) aktuell eines der schlechtesten Teams der Liga - Aaron Rodgers' Ersatzmann ist schlicht und ergreifend nicht gut genug. SPOX nimmt mögliche Quarterback-Alternativen unter die Lupe, von Free Agents über Trade-Optionen bis hin zu möglichen Comebacks. So kann es im Big Apple schließlich nicht weitergehen - oder?

Dennoch konzentriert sich die Kritik im Big Apple auf Wilson - und das nicht zu Unrecht: Der hatte es im vergangenen Jahr fertig gebracht, zum zweiten Mal in Folge der Quarterback mit dem schlechtesten Passer Rating der Liga zu sein, und hat es vor Week 4 schon wieder inne (57.0). Der 24-Jährige wirkt in der Pocket nervös und überhastet und trifft ein ums andere Mal die falschen Entscheidungen. Wenn er im Sommer tatsächlich Fortschritte gemacht hat, dann sind sie nicht zu sehen. "Das war grausam", schimpfte Jets-Legende Joe Namath in einem Radio-Interview: "Ich würde ihn nicht behalten. Von Zach Wilson habe ich genug gesehen."

Zwei Wochen später, nach Pleiten gegen die Dallas Cowboys (10:30) und die New England Patriots (10:15), steht Saleh mit diesem Vertrauen ziemlich alleine da. Wilson sei "unser unumstrittener Quarterback", betonte er am Montag nach dem Pats-Spiel. "Er ist nicht der Grund für unsere Niederlage gestern." In der Tat gibt es da noch ein paar andere Verdächtige, von der löchrigen Offensive Line über das Running Game bis hin zur hochkarätigen Defense, die gegen Mac Jones weder einen Ballgewinn noch einen Sack verzeichnen konnte.

Als die New York Jets in Week 1 trotz der bitteren Verletzung von Star-Quarterback Aaron Rodgers doch noch mit 22:16 in Overtime gegen die Buffalo Bills gewannen, hatten die Fans Hoffnung, dass mit Ersatzmann Zach Wilson doch noch eine erfolgreiche Saison möglich sein würde. Head Coach Robert Saleh sprach seiner neuen Nummer eins prompt das Vertrauen aus: "Zach ist unser Quarterback. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn."

Der Spielplan bietet in den kommenden drei Wochen eigentlich nur eine lösbare Aufgabe, auswärts in Denver. Anschließend steht die Bye Week an: Eine bessere Bilanz als 2-5 zu diesem Zeitpunkt wäre schon eine sehr große Überraschung ...

Könnte man sich einen Trade für einen neuen QB leisten? Der Zweitrundenpick im kommenden Draft 2024 wandert für den Rodgers-Trade nach Green Bay. Einen Fünftrundenpick hat man nicht, dafür aber zwei Viertrundenpicks aus einem Trade mit den Broncos. Man könnte sich auf dem Papier also einen Trade erlauben, allerdings sind Draft Picks in der NFL extrem wertvoll, auch die Picks der späteren Runden, um die großen Kader auffüllen zu können.

Will man noch einen weiteren Arm holen? "Das wäre wohl eher eine Frage für [General Manager] Joe [Douglas]", wich Saleh einer entsprechenden Frage aus, "aber ich glaube nicht." Laut overthecap.com stünden immerhin rund acht Millionen Dollar an Cap Space zur Verfügung.

Auf die Jets hat er allerdings auch keine Lust. Er stehe zwar mit seinem Berater in Kontakt, der seinen Job mache und sich "gewisse Situationen" genau anschaue, verriet Ryan am Montag bei CBS . Aber: "An sowas habe ich aktuell kein Interesse."

New York Jets, QB-Alternativen zu Zach Wilson: Quarterback Free Agents

Carson Wentz

Ein erfahrener Mann, der in der vergangenen Saison acht Spiele für die Washington Commanders absolvierte, sieben davon als Starter. Wentz ist erst 30 und soll laut Jay Glazer bereits Interesse an den Jets angemeldet haben. Der Nummer-2-Pick von 2016 könnte auch als Wilsons Backup an Bord kommen und im Zweifelsfall für diesen übernehmen. Nur: Um die Geschicke der Jets tatsächlich zu wenden, müsste Wentz an alte Zeiten anknüpfen - das konnte er 2022 definitiv nicht. Fünf seiner sieben Starts verloren die Commanders, Wentz kam am Ende auf 11 Touchdowns und 9 Interceptions und wurde Ende Februar nach nur einem Jahr in der Hauptstadt entlassen. Großes Interesse aus der Liga gab es seitdem nicht.

Colt McCoy

37 ist der Quarterback mittlerweile, der von 2010 bis 2022 insgesamt fünf verschiedene Jerseys trug. McCoy blickt auf 56 Einsätze in der Liga zurück, 36 davon als Starter, kennt sich aber auch aus mit einer Rolle als Backup. 22 lief er viermal für die Arizona Cardinals auf (ein Touchdown, drei Interceptions), hatte aber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ein lädierter Ellbogen soll zudem eine Rolle bei seiner Entlassung in Arizona Ende August gespielt haben. McCoy sollte früher oder später irgendwo unterkommen, ein Starting Quarterback ist er aber nur in Nofällen.

Joe Flacco

Noch einer mit viel Erfahrung: Der 38-Jährige, Super-Bowl-Sieger mit den Baltimore Ravens in der Saison 2012, spielte in den vergangenen beiden Jahren für die Jets, hätte also als Plus weniger Eingewöhnungszeit als komplette Neulinge. Sieben Spiele (fünf Starts) waren es 2021 und 2022, man sollte sich von den 8 Touchdowns und nur 3 Interceptions allerdings nicht blenden lassen: Gerade letztes Jahr war Flacco schon ziemlich schlecht - vielleicht noch schlechter als Wilson.

Nick Foles

2017 war Foles lediglich Ersatz für Carson Wentz bei den Philadelphia Eagles, übernahm dann nach dessen Verletzung - und führte das Team sensationell bis in den Super Bowl und als MVP zum Sieg über die New England Patriots. Wäre das vielleicht noch einmal möglich? Wirklich bestätigen konnte Foles seine Heldentaten in den Jahren nach dem Titel nur selten, 2022 schlug er sich als Backup bei den Indianapolis Colts durch (zwei Starts, kein Touchdown, 4 Interceptions). Jets-GM Douglas kennt Foles immerhin noch aus gemeinsamen Philly-Zeiten, die Telefonnummer sollte er haben.