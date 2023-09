NFL - Miami Dolphins: Himmlische Symbiose mit mehreren Haken

Gegen die Denver Broncos überzeugen die Miami Dolphins mit einer bestechenden Offensive. Aber was macht Miamis Offense so stark? Und geht der Super Bowl schon jetzt nur noch über das Team aus Florida?

Stattdessen ließ er seinen zuvor reingekommenen Backup-Quarterback Mike White bei 4th & 1 abknieen und verzichtete auf die Chance, den Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel (bisher 72 durch die damaligen Washington Redskins im November 1966) aufzustellen.

Am nächsten kommt man der Wahrheit wohl, indem man sich eingesteht, dass es sich bei dem Trio um ein - der Anglizismus sei erlaubt - "Match made in heaven" handelt, denn die Stärken des einen helfen dabei, die der anderen zu maximieren.

Ist es Wide Receiver Tyreek Hill, der sich gegenüber seinen äußerst erfolgreichen Zeiten mit Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs in Miami sogar nochmal gesteigert hat?

Schon vor dem Feuerwerk gegen die Broncos wurde die Offense der Dolphins vollkommen zurecht zu den Spektakulärsten der Liga gezählt, wobei die in den USA so beliebte Diskussion darum, wer denn nun der Hauptverantwortliche für die Stärke der Offensive ist, immer noch anhält.

Ob der Traum vom ersten Titel seit 1973 wirklich wahr wird, steht noch in den Sternen, aber schon jetzt ist klar: der Klub hat in Miami eine Euphorie wie zuletzt zu den Zeiten von Quarterback-Legende Dan Marino ausgelöst.

Miami Dolphins: Symbiotische Offense

McDaniel sind bei der Auswahl der Spielzüge kaum Grenzen gesetzt, wei Tagovailoa die Bälle mit enormer Präzision an den Mann bringt (vor Woche 4 kamen 71,3 Prozent seiner Pässe an).

Das gelingt dem Quarterback wiederum auch deswegen, weil Hill meistens entweder frei ist oder so große Löcher reißt, dass selbst seine weniger talentierten Positionskollegen genug Platz haben, um sichere Catches zu machen.

Gleichzeitig ist Hill aber nicht allein auf seine individuelle Klasse angewiesen, sondern bekommt seine Arbeit durch McDaniels Play-Design so vereinfacht, dass er seinen Gegenspieler oftmals schon vor dem Snap geschlagen hat.

Der größte Profiteur dieser Symbiose dürfte schlussendlich aber Tagovailoa sein, denn der Hawaiianer spielt in seinem vierten Jahr um seinen ersten großen Vertrag und dürfte mit seinen aktuellen Leistungen auch die schärfsten Kritiker zum Schweigen gebracht haben - eine fette Gehaltserhöhung nach dem Vorbild von Joe Burrow und Justin Herbert winkt.

Miami Dolphins: Tagovailoa denkt über vorzeitiges Karriereende nach

Laut Daten der NFL wird der Spielmacher in der laufenden Saison den Ball im Schnitt innerhalb von 2,34 Sekunden los, was es Pass Rushern praktisch unmöglich macht, in die Nähe des 25-Jährigen zu kommen und ihn zu Boden zu bringen.

Das sorgt nicht nur dafür, dass Miamis Offensive noch schwieriger zu verteidigen ist, sondern hat auch noch den angenehmen Nebeneffekt, dass Tagovailoa gesund bleibt, was angesichts der vergangenen Saison der Schlüssel für den Teamerfolg ist.

Der Quarterback erlitt in der Regular Season 2022 mindestens zwei schwerere Gehirnerschütterungen, die dafür sorgten, dass er vier Spiele verpasste und auch für die 31:34-Niederlage in der Wild Card Round gegen die Buffalo Bills nicht zur Verfügung stand.

Die Verletzungen lösten bei dem 25-Jährigen sogar Gedankenspiele über ein vorzeitiges Karriereende aus.