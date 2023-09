NFL, Quarterback-Ranking: Der beste Mr. Irrelevant aller Zeiten und ein Einäugiger unter den Blinden

Drei Wochenenden sind rum und so langsam zeichnet sich in der NFL ab, wer in diesem Jahr gute Chancen auf die Playoffs haben wird. Zudem erlebten wir Historisches im Hard Rock Stadium, weshalb Miamis Quarterback auch in der höchsten Kategorie des Power Rankings zu finden ist. Unterdessen landen so manche Starting Quarterbacks von der Ostküste in den unteren Kategorien.

Der Einäugige unter den Blinden ist gewiss Desmond Ridder, der auch bei der Niederlage der Falcons gegen Detroit nicht die absolut schlechteste Figur abgab. Die fragwürdige Auswahl an Plays und das Play Design von Arthur Smith und Dave Ragone lässt Ridder nicht gut aussehen. Gegen die Lions gab es 38 Passversuche des 24-Jährigen zu sehen. Währenddessen wirken Fields und Wilson so, als würden sie zum jetzigen Zeitpunkt zumindest als Passgeber nicht in die NFL gehören. Denn sie verarbeiten das Geschehen zu langsam, selbst wenn ihnen ihre O-Line genügend Zeit gibt. Dadurch verpassen sie offene Receiver oder werfen zu einem Receiver flach am Ende dessen Route.

Derweil investieren die Browns und auch in etwas geringerem Maße die Giants viel Geld in Deshaun Watson beziehungsweise Daniel Jones und bekommen in dieser Saison bislang wenig in Return. In Washington und Pittsburgh waren viele in positiver Erwartung ob eines möglichen Durchbruchsjahr für Sam Howell beziehungsweise Kenny Pickett. Beide wirkten zu Saisonbeginn auch aufgrund mittelmäßiger bis unterdurchschnittlicher Arbeit der O-Line überfordert. Für Howell kam es zu einem Vier-Interceptions-Auftritt gegen Buffalo, während sich Picket auswärts in Las Vegas von seiner bis dato besten Seite zeigte.

Nun befinden wir uns in jener Ecke des illustren QB Clubs, in dem die Verantwortlichen und Anhänger teilweise große Hoffnungen in die genannten Spielmacher gesteckt haben und diese bisher unerfüllt bleiben. Allerdings müssen wir eine Unterscheidung treffen: Dass beispielsweise Mac Jones kein Top-Tier-QB ist, mag alles andere als überraschen. Lediglich die Passing-lastige Offensive von Bill O'Brian lässt den limitierten Jones schlechter aussehen, als es nötig wäre.

Bemerkenswerte Statistik: Joe Burrow verzeichnet mit 4,7 Yards per Attempt die zweitniedrigste Quote aller Quarterbacks.

Wenn wir auf die unerfahrenen Quarterbacks in dieser Kategorie, Josh Dobbs und C.J. Stroud, blicken, so fällt auf, dass sich beide von Woche zu Woche steigern. Das Spiel von Arizona basiert zunächst auf Rushes, aber Dobbs gelingt es immer wieder während eines Spiels, ein paar starke Pässe zum Empfänger zu bringen. Stroud wiederum war im Duell mit Lawrence auswärts in Jacksonville der an diesem Tag bessere Quarterback. Allein sein 46-Yard-Pass in eine enge Deckung wäre Lawrence an diesem Tag wohl nicht gelungen.

Andere Quarterbacks wie Dak Prescott und Derek Carr werden es sich in dieser Kategorie über die Saison hinweg gemütlich machen, denn sie passen genau hier hin: Prescott und Carr sind selten unterirdisch, aber auch nur von Zeit zu Zeit spielentscheidend. Im Fall von Prescott könnte das bei Vertragsgesprächen mit den Cowboys oder dem Ausbleiben eben jener noch eine Rolle spielen. Seine Interception gegen Kyzir White in den Schlussmomenten des Spiels gegen die Cardinals wirkte recht kläglich und dürfte neues Futter für die Prescott-Hater bieten. Carr laboriert momentan an einer Schulterverletzung, nachdem er bereits elf Sacks einstecken musste, und dürfte für ein paar Wochen ausfallen. Ersatzmann Jameis Winston ist nicht gut genug, um in diesem Tier zu landen.

Aktuell befinden sich in dieser Kategorie die beiden großen Herausforderer von Mahomes der vergangenen Jahre: Josh Allen und Joe Burrow. Bei Allen mag die Performance der ersten Wochen nicht unbedingt überraschen. Burrow hingegen hat das Potenzial für ganz oben, muss sich aber nach einem schwachen Start strecken. So mancher Pass des 26-Jährigen schreit jedoch weiter nach MVP-Status. Derweil ist diese Platzierung etwa für Russell Wilson schon fast eine Erleichterung, denn nach einer teils unterirdischen Saison 2022 findet der ehemalige Star aus dem Nordwesten auch bei den Broncos besser zu seinem Spiel. Dass Denver bei 0-3 steht und von Miami komplett zerstört wurde, hat nur bedingt etwas mit Wilson zu tun.

© getty

NFL, Quarterback Power Ranking: Die Leistungsträger

Baker Mayfield, Jalen Hurts, Matthew Stafford, Lamar Jackson, Kirk Cousins, Jordan Love, Trevor Lawrence (Platz 6 bis 12)

In der Tat klopft Baker Mayfield im Jahr 2023 an der Tür der Platzhirsche. Er warf in der Nacht vom Montag seine erste Interception in dieser Saison, hat sich aber bislang hervorragend präsentiert und die Erwartungen, die in den kompetitiven, aber auch hin und wieder erratischen Quarterback gesetzt wurden, übertroffen. Ansonsten finden sich in dieser Kategorie viele hochproduktive Quarterbacks, die das Potenzial für ganz oben haben, jedoch ebenso nach unten abrutschen können. Die größte Unbekannte bleibt auch in seinem zwölften Jahr in der NFL eigentlich Kirk Cousins. Er ist der Führende in puncto Yards und führt die Offensive der Vikings regelmäßig mit viel Kompetenz übers Feld. Wenn es allerdings hektisch wird, fehlt Cousins die Ruhe - so gesehen während des letzten Drives gegen die Chargers.

Charisma und auch klassische Spielmacherqualitäten stellt unterdessen Jordan Love unter Beweis, der bereits in der Lage ist, das emotionale Publikum in Lambeau Field hinter sich zu vereinigen. Vielleicht bejubeln manche Packers-Fans Love auch aus Trotz angesichts des Abgangs von Aaron Rodgers, aber der neue Franchise-Quarterback gibt ihnen genügend Gründe dafür - nicht zuletzt das Comeback gegen die Saints am Sonntag.

Bemerkenswerte Statistik: Kirk Cousins führt mit 1.075 Passing Yards in dieser Statistik und liegt mit einem QB Rating von 108 auf Rang drei hinter Tua und Herbert.