"Wunder, Legende oder was auch immer": Brett Favre - der überlebensgroße Gunslinger

Brett Favre: Unglücklicher Start in der NFL

Bevor Brett Lorenzo Favre, der in Gulfport, Mississippi geboren wird und in der Kleinstadt Kiln aufwächst, zur Legende wird, muss er zunächst einige Widerstände durchstehen. Im Draft 1991 ziehen ihn die Atlanta Falcons in der zweiten Runde mit dem 33. Pick. Es war kein Jahr für Quarterbacks, sodass Favre erst der dritte ist, der vom Board geht. Die beiden davor: Dan McGwire (16. Pick) geht zu den Seahawks und Todd Marinovich (24. Pick) wird von den Los Angeles Raiders gezogen. McGwire kommt in insgesamt fünf Jahren auf gerade mal 13 Spiele bei nur fünf Starts. Marinovich wiederum hält es nur zwei Jahre in der Liga, was an seinen Drogenproblemen und einer daraus resultierenden Sperre liegt. Danach versucht er sich noch in Kanada.

Favre wiederum sieht zunächst auch kaum Land und hat in Head Coach Jerry Glanville nicht eben seinen größten Fürsprecher: Der erklärt einst: "Es bräuchte einen Flugzeugabsturz, damit ich Favre spielen ließe!" Der "Gunslinger" ist dem Coach zu wild, zu unberechenbar, vielleicht zu unbekümmert. Er will nichts mit ihm zu tun haben. Kurioserweise sind dies alles Eigenschaften, die den QB in seiner gesamten Karriere auszeichnen. Eben seine mitunter wilde und hauptsächlich vom Instinkt getriebene Art machen ihn zu dem Spieler, den so viele liebten und bewunderten.

Ein Flugzeug stürzt zwar letztlich nicht ab, aber Favre darf dennoch immerhin vier Pässe in seiner Rookie-Saison und im Trikot der Falcons werfen - der erste ist direkt ein Pick-Six, von den übrigen drei schafft es auch keiner zum Mitspieler