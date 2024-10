"Er kann einfach nicht aufhören": NFL-Legende Jerry Rice - The American Dream

© getty

Jerry Rice: "He just can't quit"

Selbst nach seiner Karriere gilt für Rice weiterhin dies: "Er kann einfach nicht aufhören", sagte einer seiner Weggefährten. Und so trat er an bei "Dancing with the Stars", belegte den zweiten Platz. Außerdem spielt er Golf und versucht dabei von Tag zu Tag besser zu werden. Er ist überdies als Motivationstrainer im ganzen Land unterwegs.

Sein Erbe im Football wiederum bleibt beeindruckend: 2010 wurde er selbstredend beim ersten Anlauf in die Pro Football Hall of Fame in Canton/Ohio gewählt und die Niners haben seine Nummer 80 aus dem Verkehr gezogen. Er hält über 100 Rekorde in der NFL, darunter die Karrierezahlen in den Bereichen Receptions (1549), Receiving Yards (22.895) und Total Touchdowns (208). Darüber hinaus hat er ganz am Ende auch noch Walter Payton bei den All-Purpose Yards überholt.

Rice absolvierte 303 Spiele, die meisten jemals für einen Receiver. Er war 13 Mal im Pro Bowl, zwölf Mal All-Pro und wurde von NFL Films in der Reihe "Top 100: NFL's Greatest Player" zur Nummer eins gewählt. Zudem ist er Teil der All-Decade Teams der 80er und 90er Jahre. Und das sind nur die wichtigsten Highlights.

Jerry Rice: Super Bowl XIXX

Rein aus dramaturgischen Gesichtspunkten erfuhr Jerry Rices Bilderbuch-Karriere ihren runden Abschluss aber eigentlich schon im Jahr 1995 durch Super Bowl XXIX gegen die San Diego Chargers - das Team, das ihn zehn Jahre zuvor nicht wollte!

Überhaupt ist dieses Spiel die Essenz der Persönlichkeit und des Spielers Jerry Rice. Der Receiver hatte in diesem Spiel einen Michael-Jordan-Moment, bevor ihn der Basketball-Gott selber hatte! Rice spielte weite Teile des Spiels mit einer kaputten Schulter nach einem heftigen Sturz zu Beginn. Doch das störte ihn wenig: Er fing zehn Pässe für 149 Yards und drei Touchdowns beim vernichtenden Kantersieg in Miami, wo Rice bereits seinen ersten Ring gewonnen hatte. Der Kreis schloss sich also.

Wie sehr er den Triumph genoss? Drei Tage später lief er schon wieder Routes auf dem Trainingsplatz.